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Продажа кованых, литых и штампованных элементов для художественной ковки.
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| кованые элементы

Продажа кованых элементов.


Вставки в балясины

Вставка в балясину Арт. 7.141
Арт. 7.141
Размер: 40x40мм, на кв.12х12мм, вес 0,070кг
Цена: 40 руб.
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Вставка в балясину Арт. 7.150
Арт. 7.150
Размер: 38х45мм, на кв.15х15мм, вес 0,080кг
Цена: 45 руб.
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Вставка в балясину Арт. 7.163
Арт. 7.163
Размер: 44х40мм, на кв.16х16мм, вес 0,080кг
Цена: 50 руб.
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Вставка в балясину Арт. 7.142
Арт. 7.142
Размер: 65x38мм, на кв.12х12мм, вес 0,110кг
Цена: 48 руб.
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Еще 77 кованых элементов в разделе Вставки в балясины

Балясины

Балясина накладка Арт. 5499.01
Арт. 5499.01
Размер: 850х67х1мм, вес 0,330кг
Цена: 125 руб.
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Столб, балясина Арт. 5375
Арт. 5375
Размер: 900мм, труба 34х34мм, вес 0,960кг
Цена: 270 руб.
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Начальный столб, балясина Арт. 4803
Арт. 4803
Размер: 1200х60х60мм, шар д=80мм, вес 4,000кг
Цена: 2000 руб.
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Начальный столб, балясина Арт. 11.053
Арт. 11.053
Размер: 1100мм, кв.20х20мм, вес 3,680кг
Цена: 900 руб.
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Еще 54 кованых элементов в разделе Балясины

Основание балясин

Основание балясины Арт. 13.325.02
Арт. 13.325.02
Размер: 44х44х1мм, кв.10,5х10,5мм, вес 0,017кг
Цена: 9 руб.
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Основание балясины Арт. 7.327
Арт. 7.327
Размер: 40х40мм, кв.12х12мм, вес 0,040кг
Цена: 21 руб.
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Основание балясины Арт. 13.327
Арт. 13.327
Размер: 40х40мм, кв.12х12мм, вес 0,050кг
Цена: нет в наличии руб.
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Основание балясины Арт. 13.327.01
Арт. 13.327.01
Размер: 44х44х1мм, кв.13,5х13,5мм, вес 0,020кг
Цена: 10 руб.
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Еще 95 кованых элементов в разделе Основание балясин

Элементы орнамента

Розетка Арт. 171
Арт. 171
Размер: д=250мм, кв.8х8мм. вес 0,850кг
Цена: 220 руб.
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Розетка Арт. 172
Арт. 172
Размер: 1025х520мм, кв.10х10мм, вес 8,100кг
Цена: нет в наличии руб.
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Розетка Арт. 173
Арт. 173
Размер: 430х515мм, кв.12х12мм, вес 4,600кг
Цена: 1000 руб.
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Розетка Арт. 174
Арт. 174
Размер: 470х470мм, кв.10х10мм, вес 2,400кг
Цена: 490 руб.
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Еще 80 кованых элементов в разделе Элементы орнамента

Пики

Пика Арт. 1198
Арт. 1198
Размер: 117х57х20мм, вес 0,130кг
Цена: 33 руб.
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Пика Арт. 13.051
Арт. 13.051
Размер: 140х90х30мм, вес 0,200кг
Цена: 50 руб.
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Пика кованая Арт. 12951.1
Арт. 12951.1
Размер: 150х32х12мм, вес 0,120кг
Цена: 33 руб.
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Пика кованая Арт. 12951.2
Арт. 12951.2
Размер: 145х40х12мм, вес 0,130кг
Цена: 39 руб.
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Еще 45 кованых элементов в разделе Пики

Корзинки

Корзинка, шишка Арт. Корзинка 10
Арт. Корзинка 10
Размер: 110х55х10мм, вес 0,130кг
Цена: 32 руб.
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Корзинка, шишка Арт. Корзинка 12
Арт. Корзинка 12
Размер: 125х55х12мм, вес 0,200кг
Цена: 38 руб.
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Корзинка, шишка Арт. Корзинка 14
Арт. Корзинка 14
Размер: 130х60х14мм, вес 0,250кг
Цена: 54 руб.
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Корзинка, шишка Арт. Корзинка 16
Арт. Корзинка 16
Размер: 150х75х16мм, вес 0,460кг
Цена: 88 руб.
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Еще 2 кованых элементов в разделе Корзинки

Наконечники

Наконечник, навершие Арт. 1169-1
Арт. 1169-1
Размер: 88х40мм, осн.д=38мм, вес 0,390кг
Цена: нет в наличии руб.
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Наконечник, навершие Арт. 1169-2
Арт. 1169-2
Размер: 85х40мм, осн.д=30мм, вес 0,390кг
Цена: 80 руб.
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Наконечник, навершие Арт. 1169-3
Арт. 1169-3
Размер: 60х30мм, осн.д=30мм, вес 0,150кг
Цена: 45 руб.
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Наконечник, навершие Арт. 7/01
Арт. 7/01
Размер: 85х46мм, осн.д=41мм, вес 0,530кг
Цена: нет в наличии руб.
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Еще 36 кованых элементов в разделе Наконечники

Шары, сферы

Шар пустотелый Арт. 004.36
Арт. 004.36
Размер: д=50х1,2мм, вес 0,040кг
Цена: 45 руб.
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Шар пустотелый Арт. 009.36
Арт. 009.36
Размер: д=60х1,2мм, вес 0,090кг
Цена: 55 руб.
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Шар кованый Арт. 19438-15
Арт. 19438-15
Размер: д=15мм, вес 0,015кг
Цена: 5 руб.
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Шар кованый Арт. 19438-20
Арт. 19438-20
Размер: д=20мм, вес 0,04кг
Цена: нет в наличии руб.
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Еще 34 кованых элементов в разделе Шары, сферы

Листья

Лист Арт. 1123
Арт. 1123
Размер: 120х75х4мм, вес 0,130кг
Цена: 40 руб.
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Лист Арт. 1122
Арт. 1122
Размер: 140х105х6мм, вес 0,160кг
Цена: 63 руб.
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Лист Арт. 1124
Арт. 1124
Размер: 145х115х5 мм, вес 0,385кг
Цена: 95 руб.
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Лист Арт. 1265
Арт. 1265
Размер: 70х70х4мм, вес 0,070кг
Цена: 28 руб.
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Еще 207 кованых элементов в разделе Листья

Полусферы

Полусфера Арт. 020
Арт. 020
Размер: д=20х1,2мм, вес 0,010кг
Цена: нет в наличии руб.
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Полусфера Арт. 025
Арт. 025
Размер: д=25х1,2мм, вес 0,011кг
Цена: 6,50 руб.
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Полусферы Арт. 030
Арт. 030
Размер: д=30х1,2мм, вес 0,012кг
Цена: 7,50 руб.
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Полусфера Арт. 040
Арт. 040
Размер: д=40х1,2мм, вес 0,020кг
Цена: нет в наличии руб.
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Еще 8 кованых элементов в разделе Полусферы

Эксклюзив

Лев Арт. 6305Д
Арт. 6305Д
Размер: д=180х50мм, вес 0,460кг
Цена: 220 руб.
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Лев Арт. 6302Д
Арт. 6302Д
Размер: д=260х75мм, вес 0,830кг
Цена: 350 руб.
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Лев малый Арт. 6305
Арт. 6305
Размер: д=200х80мм, вес 1,190кг
Цена: 380 руб.
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Лев Арт. 6306
Арт. 6306
Размер: 400х350х10мм, вес 4,920кг
Цена: 1500 руб.
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Еще 30 кованых элементов в разделе Эксклюзив

Кованый виноград.

Виноград кованый Арт. 6439М
Арт. 6439М
Размер: 70х55мм, вес 0,540кг
Цена: 180 руб.
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Виноград кованый Арт. 6439М/1
Арт. 6439М/1
Размер: ПОЛОВИНКА 70х55мм, вес 0,360кг
Цена: нет в наличии руб.
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Виноград кованый Арт. 6439С
Арт. 6439С
Размер: 90х60мм, вес 0,800кг
Цена: 270 руб.
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Виноград кованый Арт. 6439С/1
Арт. 6439С/1
Размер: ПОЛОВИНКА 90х60мм, вес 0,550кг
Цена: нет в наличии руб.
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Еще 34 кованых элементов в разделе Кованый виноград.

Художественный прокат.

Обжимка Арт. 015201
Арт. 015201
Размер: 1100х15х1,5мм, вес 0,200кг
Цена: 34 руб. (за штуку)
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Обжимка Арт. 1509
Арт. 1509
Размер: 1300х23х1,5мм, вес 0,300кг
Цена: 50 руб. (за штуку)
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Обжимка Арт. 1505
Арт. 1505
Размер: 2000х14х4мм, вес 0,700кг
Цена: 150 руб. (за штуку)
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Обжимка Арт. 1506
Арт. 1506
Размер: 2000х14х4мм, вес 0,700кг
Цена: 130 руб. (за штуку)
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Еще 51 кованых элементов в разделе Художественный прокат.

Цветы, накладки

Накладка Арт. 14.005.36
Арт. 14.005.36
Размер: д=60х2мм, вес 0,045кг
Цена: 21 руб.
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Ромашка Арт. 14.005.06
Арт. 14.005.06
Размер: д=60х2мм, вес 0,037кг
Цена: 28 руб.
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Ромашка Арт. 14.005.07
Арт. 14.005.07
Размер: д=90х2мм, вес 0,073кг
Цена: 36 руб.
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Ромашка Арт. 14.021
Арт. 14.021
Размер: д=90х2мм, вес 0,058кг
Цена: 30 руб.
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Еще 222 кованых элементов в разделе Цветы, накладки

Заглушки на столбы

Заглушка Арт. 16.030.01
Арт. 16.030.01
Размер: д=30х1мм, вес 0,015кг
Цена: 9 руб.
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Заглушка Арт. 16.033.01
Арт. 16.033.01
Размер: д=33х1мм, вес 0,017кг
Цена: 9 руб.
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Заглушка Арт. 16.042.01
Арт. 16.042.01
Размер: д=42х1мм, вес 0,022кг
Цена: 10 руб.
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Заглушка Арт. 16.048.01
Арт. 16.048.01
Размер: д=48х1мм, вес 0,029кг
Цена: 11 руб.
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Еще 92 кованых элементов в разделе Заглушки на столбы

Поручни, окончания

Поручень Арт. 12.084
Арт. 12.084
Размер: 3000х50х14мм, вес 11,300кг
Цена: 1400 руб.
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Окончание поручня Арт. 12.086
Арт. 12.086
Размер: 50х14мм, вес 2,462кг
Цена: 580 руб.
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Окончание поручня Арт. 12.087
Арт. 12.087
Размер: 50х14мм, вес 2,430кг
Цена: 520 руб.
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Окончание поручня Арт. 12.087.04
Арт. 12.087.04
Размер: 750х50х14мм, вес 6,000кг
Цена: 1300 руб.
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Еще 25 кованых элементов в разделе Поручни, окончания

Розы, заклепки

Роза Арт. 2134
Арт. 2134
Размер: д=65мм, вес 0,05кг
Цена: 60 руб.
Купить Роза
Роза Арт. 2135
Арт. 2135
Размер: д=65мм, вес 0,04кг
Цена: 55 руб.
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Роза Арт. 2136
Арт. 2136
Размер: д=45мм, вес 0,04кг
Цена: 45 руб.
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Роза штамп Арт. 2133
Арт. 2133
Размер: д=70х0,6мм, вес 0,050кг
Цена: нет в наличии руб.
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Еще 34 кованых элементов в разделе Розы, заклепки

Сопутствующие товары

Перчатки х/б Арт. Перчатки
Арт. Перчатки
Размер: 10
Цена: 20 руб. (за пару)
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Еще 1 кованых элементов в разделе Сопутствующие товары

Краска, патина

Патина зелень Арт. 0011
Арт. 0011
Размер: ПАТИНА ЗЕЛЕНЬ вес 0,25 кг
Цена: 830 руб.
Купить Патина зелень
Патина фиолет Арт. 0015
Арт. 0015
Размер: ПАТИНА ФИОЛЕТ вес 0,25 кг
Цена: 1020 руб.
Купить Патина фиолет
Патина медь Арт. 0012
Арт. 0012
Размер: ПАТИНА МЕДЬ вес 0,25 кг
Цена: 1020 руб.
Купить Патина медь
Патина серебро Арт. 0013
Арт. 0013
Размер: ПАТИНА СЕРЕБРО вес 0,25 кг
Цена: 1020 руб.
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Еще 53 кованых элементов в разделе Краска, патина

Декоративные колпаки и переходы на трубы.

Декоративный колпачок Арт. 8.924
Арт. 8.924
Размер: д=45x1,5мм, вес 0,020кг
Цена: 14 руб.
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Декоративный колпачок Арт. 8.925
Арт. 8.925
Размер: д=45x1,5мм, вес 0,020кг
Цена: 14 руб.
Купить Декоративный колпачок
Декоративный колпачок Арт. 8.929
Арт. 8.929
Размер: д=45x1,5мм, вес 0,018кг
Цена: 13 руб.
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Декоративный колпачок Арт. 8.927
Арт. 8.927
Размер: д=54x1,5мм, вес 0,030кг
Цена: 15 руб.
Купить Декоративный колпачок
Еще 23 кованых элементов в разделе Декоративные колпаки и переходы на трубы.

Ручки и петли

Ручка дверная кованая Арт. 5128.01
Арт. 5128.01
Размер: 300х100мм, вес 1,310кг
Цена: 420 руб.
Купить Ручка дверная кованая
Ручка дверная кованая Арт. 4375.01
Арт. 4375.01
Размер: 260х56мм, вес 0,680кг
Цена: 290 руб.
Купить Ручка дверная кованая
Ручка дверная кованая Арт. 4378.01
Арт. 4378.01
Размер: 260х57мм, вес 0,649кг
Цена: 305 руб.
Купить Ручка дверная кованая
Ручка дверная кованая Арт. 5033.01
Арт. 5033.01
Размер: 260х80мм, вес 0,455кг
Цена: 460 руб.
Купить Ручка дверная кованая
Еще 20 кованых элементов в разделе Ручки и петли


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