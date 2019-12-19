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Характеристики элементов: Название: Балясина 4816 Размер: 1000мм, кв.12х12мм, вес 1,100кг

Примечание: Стальная декоративная балясина.

Цена: 90 руб. Описание: Балясина стальная, квадрат 12х12 мм. витая (торсион). Одна витая часть 800 мм. по середине. Используется при изготовлении лестничных ограждений, балконов, ворот и других изделий художественной ковки.

Стоимость: 90 руб.

