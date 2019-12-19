Адресс г. Москва ул. 6-я Радиальная, д. 62 (завод "Огонек") схема проезда

Телефон +7 (495) 326-34-56     8-905-553-78-86WhatsApp

Продажа кованых, литых и штампованных элементов для художественной ковки.
Осуществляем доставку по России
Работаем с 2006 года
Каталог элементов:
Прайс

Найти по артикулу:
Каталог элементов:
Rambler's Top100
Новости
Все новости [ 31 ]

| Элементы для ковки | балясины | Балясина Арт. 4816

Балясина Арт. 4816


подробно о товаре
Кол-во фото [ 1 ]
Кованый элемент: Балясина Арт. 4816 увеличенное фото
Фото № 1

Характеристики элементов:
Название: Балясина 4816
Размер: 1000мм, кв.12х12мм, вес 1,100кг
Примечание: Стальная декоративная балясина.
Цена: 90 руб. Купить Балясина

Описание:

Балясина стальная, квадрат 12х12 мм. витая (торсион). Одна витая часть 800 мм. по середине. Используется при изготовлении лестничных ограждений, балконов, ворот и других изделий художественной ковки.
Стоимость: 90 руб.

Другие балясины:
... предыдущий
Кованый элемент: Балясина 4815
Балясина Арт. 4815
Цена: 90 руб.
следующий ...
Кованый элемент: Балясина Арт. 1020DA
Балясина Арт. 1020DA
Цена: 480 руб.

| кованые элементы | балясины | Балясина Арт. 4816

Каталог товаров
О нас
Покупателю
Тел. Контактные телефоны
+7 (495) 326-34-56
   8-905-553-78-86
Почта Написать письмо

kovkaprom@mail.ru
Адрес Наш адрес
г. Москва
ул. 6-я Радиальная, д. 62
(завод "Огонек")
© ООО "Ковкапром" 2006-2020 Ковка, Художественная ковка, Кованые изделия, Кованые элементы.
Top.Mail.Ru

Добавить в корзину: SK03.30.1 Шар стальной
Количество: шт.