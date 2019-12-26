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Фото № 1

Характеристики элементов: Название: Вставка в балясину 7.142 Размер: 65x38мм, на кв.12х12мм, вес 0,110кг

Примечание: Размер отверстия 13-14мм

Цена: 48 руб. Описание: Вставка в балясину на квадрат 12х12 мм. Стальное литье с добавлением чугуна. Применяется как декоративный элемент для балясин, стоек ограждения и в других кованых изделиях.

Стоимость: 48 руб.

