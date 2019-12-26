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| Элементы для ковки | вставки в балясины | Вставка в балясину Арт. 7.142

Вставка в балясину Арт. 7.142


подробно о товаре
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Характеристики элементов:
Название: Вставка в балясину 7.142
Размер: 65x38мм, на кв.12х12мм, вес 0,110кг
Примечание: Размер отверстия 13-14мм
Цена: 48 руб. Купить Вставка в балясину

Описание:

Вставка в балясину на квадрат 12х12 мм. Стальное литье с добавлением чугуна. Применяется как декоративный элемент для балясин, стоек ограждения и в других кованых изделиях.
Стоимость: 48 руб.

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